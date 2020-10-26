У випуску "Про головне" за 26 жовтня – організатори опитування Зеленського вже повідомили попередні результати. Загалом в день виборів нібито опитали майже 4 мільйони людей. Шокуючі результати, рекордно низька явка і поразка "Слуг народу". Такі були місцеві вибори 2020 в Україні.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Силовики у Білорусі почали застосовувати зброю до людей. Напередодні вони обстріляли мітингувальників, які зібралися на традиційний недільний марш.