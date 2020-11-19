У випуску програми "Про головне" за 19 листопада – найбільше мандатів на місцевих виборах отримали представники "Слуги народу". Загалом по країні вони вибороли майже 18% депутатських крісел. Вже з 1 січня може зупинитися переоснащення української армії. Адже під загрозою опинилося підписання нових контрактів Укроборонпрому на виготовлення озброєння та військової техніки для потреб ЗСУ.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Попри запроваджені карантинні обмеження, за 18 листопада в Україні зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-18 від початку пандемії – 13 357 людей.