У випуску програми "Про головне" за 30 листопада – рівно 7 років тому в ніч на 30 листопада "Беркут" Януковича силою розігнав мирний протест студентів на Майдані. А вже вранці у центр Києва прийшли сотні тисяч людей. В Україні можуть запровадити жорсткий локдаун з 23 грудня. Це мали обговорити на нараді у президента.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховної Ради залишилося 2 тижні, аби проголосувати все, що не встигли за рік. Це й розв'язанні конституційної кризи, від якої залежить співпраця з МВФ, і підтримка бізнесу під час локдауну.