У випуску програми "Про головне" за 24 листопада – окрім COVID-19 в Україні є ще багато хвороб, які атакують людей взимку. Серед них і грип. Врятувати від нього може щеплення, яке є добровільним та за власні гроші. Деякі міста України відмовляються від головної новорічної ялинки. Так зробили і у Вінниці, аби уникнути натовпу та вбрегтись від спалаху COVID-19.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: На Дніпропетровщині зафіксували рекорд захворюваності на COVID-19. Там виявили за останню добу 1255 нових випадків. Відтепер кожен українець, який має симптоми коронавірусу, має право самостійно викликати мобільну бригаду для тестування. Нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін назвав Революцію Гідності "державним переворотом".