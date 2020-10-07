У випуску програми "Про головне" за 7 жовтня – у світі не відмовляються від карантинних обмежень. Знову закривають бари, тренажерні зали та обмежують рух громадського транспорту. Коронавірус вдарив по українській економіці. У 2020 році ВВП в Україні скоротиться на 5,5%. Водночас пришвидшиться інфляція.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Лікування одного важкохворого пацієнта на COVID-19 коштує мінімум 45 тисяч гривень. Лише за 1 ПЛР-тест доведеться викласти від 1500 до 2500 тисяч гривень, а таких треба зробити 3. Кошти на ці та інші витрати доведеться викласти з власної кишені.