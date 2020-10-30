У випуску програми "Про головне" за 30 жовтня – в центрі Києва сталася смертельна ДТП. Водій на джипі виїхав на тротуар, проїхав біля Монументу Незалежності, і в'їхав у зупинку громадського транспорту, де на смерть збив двох людей. У Києві пройшов мітинг під Конституційним Судом проти суддів, які прийняли скандальне рішення про фактичне скасування антикорупційної реформи.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький 30 жовтня зібрав пресконференцію, під час якої визнав, що купив нерухомість в окупованому Криму і оформив її за російським законодавством.

За минулу добу в Україні зафіксували 8 312 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Станом на 30 жовтня загальна кількість інфікованих в країні зросла до 378 729.

В Україні оновився перелік карантинних зон. З 2 листопада у червоній зоні перебуватимуть Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Суми, Рівне, Харків, Хмельницький, Чернігів, Чернівці.

Міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко помер від коронавірусу. Він був мером з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін.