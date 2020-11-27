У випуску програми "Про головне" за 27 листопада – загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі перетнула позначку у 61 мільйон. У ВООЗ все ж позитивно оцінюють ситуацію з огляду на ефективність декількох вакцин. Проєкт бюджету таки затвердили в Кабміні. Тепер після урядових правок документ мають проголосувати депутати в другому читанні.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Що очільник МОЗ Максим Степанов думає про карантин вихідного дня, за яких умов введуть локдаун та що буде з масовими гуляннями на свята – про це міністр розповів у інтерв'ю 24 каналу.