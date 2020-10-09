У випуску програми "Про головне" за 9 жовтня – через стрімке поширення COVID-19 прем'єр-міністр Шмигаль терміново збирав нараду. Її завданням було розглянути можливість залучення нових лікарень задля збільшення кількості ліжкомісць для хворих. Працівники НКРЕКП звернулися із скаргою до ДБР. Вони заявили, що групи нардепів намагаються вплинути на діяльність Регулятора.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У бік Банкової – ще одне звинувачення у зв'язках з українським олігархом. Наразі журналісти програми "Схеми" зафіксували, як перший помічник Президента України Сергій Шефір таємно відвідував маєток Ріната Ахметова.