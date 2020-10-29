У випуску програми "Про головне" за 29 жовтня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зеленський закликав термінове засідання Ради безпеки і оборони України. Це відбулось внаслідок скандального рішення Конституційного суду. Воно може стати передумовою для кризи в Україні. Адже західні партнери дали зрозуміти про можливість втрати підтримки з їхнього боку.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Європейському Союзі вважають, що скандальні дії Конституційного Суду є підставою для призупинення безвізу. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.