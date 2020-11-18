У випуску програми "Про головне" за 18 листопада – черговим каменем спотикання у співпраці України з МВФ став ковідний фонд. Гроші з нього мали б піти на подолання коронавірусної кризи. За минулу добу в Україні від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 256 українців. Відтак кількість померлих за весь час пандемії вже перетнула позначку у 10 тисяч.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Президент України Володимир Зеленський заявив під час телефонної розмови з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, що всі "структурні маячки" Україна вже виконала. Конституційний Суд України вже за 3 тижні може відновити свою роботу. Нині КСУ не може ухвалювати рішення через відсутність кворуму.