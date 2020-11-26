У випуску програми "Pro новини" за 26 листопада – Міністерство фінансів заявляє, що Міжнародний валютний фонд задовільнив проєкт Держбюджету на 2021 рік. Це було однією з важливих умов для отримання чергового траншу. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що в Україні потрібно ввести жорсткий карантин на 3 – 4 тижні. І зробити це потрібно якомога швидше.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

В Україні виявили максимальний добовий приріст хворих на коронавірус – 15 331. Це найбільша кількість інфікованих від початку пандемії.

Світовий банк може виділити гроші Україні для купівлі вакцини проти коронавірусу. Для цього кредитна установа планує надати Україні 100 мільйонів доларів.

В Україні можуть припинити міжміське й залізничне сполучення. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.