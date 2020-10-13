У випуску програми "Про головне" за 13 жовтня – у світі вже 10 вакцин проти коронавірусу перебувають на останньому етапі випробувань. Всього реальними "кандидатами" стали приблизно 40 препаратів. Декілька з них планує отримати реєстрацію від ВООЗ вже наприкінці цього року.. Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 запитань.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Уряд подовжив карантин в Україні до кінця 2020 року. Який найгірший сценарій нас чекає та чи вистачить українцям лікарняних ліжок та медперсоналу – розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.