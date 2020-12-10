У випуску програми "Про головне" за 10 грудня – на Житомирщині щойно укладений асфальт одразу дав тріщини. Вулицю капітально відремонтували за бюджетні кошти, які передали на будівництво доріг з COVID-фонду. Президент Венеціанської комісії розкритикував "прикре" рішення КСУ. Водночас він натякнув на узурпацію влади суддями.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Україні за добу госпіталізували майже 3 тисячі хворих на COVID-19. Попереднє рекордне значення фіксували у листопаді, проте тоді до лікарні потрапили на тисячу людей менше.