У випуску "Про головне" за 25 жовтня – до 20:00 українці можуть проголосувати на виборчих дільницях. Вони обирають депутатів сільських, селищних і міських рад, а також сільських, селищних і міських голів. За даними громадянської мережі "Опора", опитування Володимира Зеленського охопило 55% виборчих дільниць. Утім українці неохоче брали у ньому участь.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Процес голосування не відбувся без порушень. До поліції надійшли понад 3 тисячі заяв та повідомлень, пов'язані з виборчим процесом.