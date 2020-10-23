У випуску "Про головне" за 23 жовтня – імунологи переконані, що кількість хворих на COVID-19 може суттєво збільшитися після виборів. Кандидати у президенти США на дебатах згадали про Україну. Байден запевняв, що у разі перемоги його адміністрація надасть Україні економічну та військову допомогу. Трамп же заявив, що він це робить вже сьогодні.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У оновленому переліку червоних зон карантину – майже половина всіх обласних центрів, інші – у помаранчевій. Зеленими залишилися лише кілька районів на Київщині, а також в Кіровоградській та Херсонській областях.