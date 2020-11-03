У випуску програми "Про головне" за 2 листопада – думки фахівців з приводу того, як вплинуть результати виборів у США на ситуацію в Україні розділилися. Одні другом України бачать виключно Байдена, інші виступають за те, щоб "все залишалося, як є". У ЗМІ кажуть, що в уряді вже від понеділка планують значно посилити карантинні обмеження.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Велика палата Конституційного Суду на засіданні 3 листопада розглянула подання щодо конституційності закону про державну мову. У результаті рішення не ухвалили. Про це кажуть у ЗМІ.

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин пропонує законодавчо підняти кворум у Конституційному Суді з 12 до 17 осіб.