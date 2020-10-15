У випуску "Про головне" за 15 жовтня – Володимир Зеленський щоденно озвучував по одному питанню всенародного опитування. Згодом стали відомі всі 5 питань, які злили в мережу. В ОП підтвердили їхню справжність. Президент України заявив, що в генпрокурорки лишилось 2,5 місяці, аби показати результат – посадки корупціонерів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Напередодні стало відоме перше питання від Володимира Зеленського. 25 жовтня він планує запитати, чи підтримують українці ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Друге питання – чи підтримують українці створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей.