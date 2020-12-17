У випуску програми "Про головне" за 17 грудня – у Харкові після смерті Геннадія Кернеса майже жодна з фракцій нового скликання Харківської міськради не виступила проти призначення Ігоря Терехова. Ймовірно, відбулася велика змова "політичних кланів". Президент Росії Володимир Путін провів щорічну пресконференцію. Зокрема, він говорив про ситуацію на Донбасі.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Антикорупційні органи розслідують можливу причетність Олега Татарова до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Однак у справу втрутилась генпрокурорка Ірина Венедіктова, яка намагається його "прикрити".