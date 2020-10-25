У випуску "Про головне" за 25 жовтня – день голосування завершився. Попереду ще декілька діб підрахунку голосів. Але вже зараз, дивлячись на дані екзитполів, можна спрогнозувати приблизні результати найбільших міст України. Опівночі минає термін ультиматуму, який Світлана Тихановська висунула Лукашенку та силовикам. Тож білоруси знову зібралася на вже традиційний недільний марш.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Координатор опитування Володимира Зеленського Артем Гагарін провів пресконференцію. Він зауважив, що в принципі задоволений ходом дослідження, попри всі конфузи.