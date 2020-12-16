У випуску програми "Про головне" за 16 грудня – з 8 по 24 січня по всій Україні не працюватимуть ресторани, спортзали, ТРЦ, кінотеатри. Експерти прогнозують, що збитків зазнає навіть громадський транспорт, зокрема, метрополітен. Українці визначилися з тим, хто став найбільшим розчаруванням 2020 року. Згідно з соцопитуванням Центру Разумкова, Володимир Зеленський найбільше не виправдав надій 42%.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

НАБУ перехопило розмови топ менеджера ДТЕК із іноземцем щодо призначення в Міненерго Ольги Буславець.

Верховна Рада відправила у відставку міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба. У профільному комітеті пояснили, що він подав відповідну заяву через стан здоров'я.

Освітній комітет Ради не підтримав призначення Сергія Шкарлета міністром освіти. Цілком імовірно, що він може залишитися у Міністерстві на посаді виконуючого обов'язків.