У випуску програми "Про головне" за 24 листопада – президент Володимир Зеленський повернувся до роботи після ізоляції у "Феофанії" і взявся рятувати підприємців. Після Нового року в Білий дім переїде родина нового президента Америки Джо Байдена.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У 2020 році Україна не отримає транш Міжнародного валютного фонду. Про це розказав радник Офісу Президента Тимофій Милованов.