У випуску "Про головне" за 22 жовтня – ситуація зі збільшенням хворих є у країнах Європи. Після Ірландії жорсткий локдаун повернули і у Чехії. В Україні також все частіше говорять про повернення локдауну вже після місцевих виборів 25 жовтня. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю кільком українським телеканалам. Він вирішив "зіграти останній акорд" перед місцевими виборами.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що Київ останнім вийде з пандемії COVID-19.