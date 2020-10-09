У випуску програми "Про головне" за 9 жовтня – конфлікт у Нагірному Карабаху не припиняється. Проте глави МЗС Вірменії та Азербайджану вже відгукнулися на заклик Путіна і зібралися у Москві для подальших консультацій щодо врегулювання конфлікту. Влада та фахівці визнали, що українська медична система наближається до критичного стану. Лікарняних ліжок та медичного персоналу може не вистачити.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Компанії Ріната Ахметова отримують суттєві преференції від уряду, в якому міністерство енергетики очолює лояльна до олігарха Ольга Буславець. Водночас вона звернулася до прем'єра Дениса Шмигаля, якого також пов'язують з Ахметовим.