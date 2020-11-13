У випуску програми "Pro новини" за 13 листопада – українська делегація у Тристоронній контактній групі представила "План дій по Донбасу". Він складається з 5 основних пунктів. Росія вже заявила, що це суперечить мінським домовленостям. Їздити на літній гумі взимку – наче не носити маску в розпал епідемії. І хоч це недешеве задоволення, але точно коштуватиме менше, ніж потім лагодити автомобіль.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні кожного дня погіршується ситуація з захворюваністю на COVID-19. За минулу добу, 12 листопада, виявили 11 787 нових інфікованих.