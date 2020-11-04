У випуску програми "Pro новини" за 4 листопада – в США продовжують підрахунки голосів на президентських виборах. Соціологи, політологи, ЗМІ та букмекери пророкували перемогу Джону Байдену, тоді як поки лідирує Дональд Трамп. Володимир Зеленський не зміг назбирати голоси за свій законопроєкт, яким він пропонував розігнати КСУ. Навіть представники партії президента не проголосували за нього.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Нацгвардійця Віталія Марківа виправдали. Замість 25-річного загратування, тепер він на свободі і навіть повернувся на Батьківщину.