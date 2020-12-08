У випуску "Pro новини" за 8 грудня – Володимир Зеленський назагал декларує нетерпимість до топкорупції, щоправда, те саме й робив Петро Порошенко. Але виходить, що боротьба з антикорупціонерами при Зеленському відбувається успішніше. У МОЗ нас втішають меншими цифрами нових хворих на коронавірус. При цьому замовчують, що просто стали робити менше тестів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: З моменту завершення саміту нормандської четвірки в Парижі у 2019 році минув рік. Тоді влада запевняла, що впродовж коротких термінів відбудуться зміни. Однак українські захисники ще досі гинуть, а обмін полоненими "завис у повітрі".