У випуску програми "Pro новини" за 18 листопада – частину коштів з фонду COVID-19 використали для будівництва доріг. Зокрема, представників чинної влади звинуватили у розкраданні цих грошей. В Україні у різних сферах панує несприятлива ситуація. Причиною є медична, економічна та конституційна кризи.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні своєрідним "символом виживання" для хворих на COVID-19 став кисневий балон. Він допомагає вилікувати навіть пацієнтів, у яких легені уражені пневмонією.