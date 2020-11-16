У випуску програми "Pro новини" за 16 листопада – ще один американський виробник ліків Moderna відзвітував про надзвичайно вдалий фінальний етап тестування вакцини від COVID-19. Ефективність вакцини – 95%. Новообрана президентка Молдови Майя Санду підтримує Україну у протистоянні з Росією. Вона виступила за відновлення територіальної цілісності України.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У перший день карантину вихідного дня поліцейські перевіряли та штрафували підприємців, які не дотримувались правил. Вони ходили не лише по ринках та магазинах, але навіть були у ресторанах та спортклубах відомих людей.