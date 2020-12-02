У випуску "Pro новини" за 2 грудня – уряд не продовжив режим карантину вихідного дня. Натомість наразі по всій Україні будуть діяти обмеження помаранчевої зони. Кабмін переглянув статті доходів до Держбюджету на 2021 рік і запропонував збільшити їх на 20 мільярдів. Уряд очікує надходження в розмірі 5 мільярдів гривень від продажу ліцензій для грального бізнесу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Генпрокурорка Ірина Венедіктова заблокувала вручення підозри заступнику глави Офісу Президента Олегу Татарову. Йому закидають сприяння корупційним оборудкам колишнього нардепа і забудовника Максима Микитася. Велика Британія схвалила використання вакцини проти коронавірусу від Pfizer та BioNTech. Вакцинувати людей почнуть вже найближчим часом. За даними опитування від соціологічної групи "Рейтинг", 40% українців не хочуть вакцинуватися проти COVID-19, навіть якщо це буде безкоштовно.