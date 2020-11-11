У випуску програми "Pro новини" за 11 листопада – російський президент Володимир Путін подав кілька законопроєктів, що вбережуть його від кримінальних справ після закінчення перебування на посаді. Судді КСУ не захотіли добровільно залишати посади, а Раді не вдалося назбирати голосів за законопроєкт Зеленського про перезавантаження суду.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Другий день поспіль в Україні фіксують понад 10 тисяч нових випадків COVID-19. Якщо така динаміка поширення збережеться, то під Новий рік за день можуть виявляти по 25 тисяч хворих.