У випуску програми "Pro новини" за 11 грудня – голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запропонував відключити Росію від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Через негоду в Україні вдвічі збільшилася кількість ДТП. Поліцейські діляться світлинами з тих аварій – авто деяких винуватців досі їздили на літніх шинах.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: З наступного тижня в Україні має запрацювати ринок азартних ігор. Кабмін почне видавати ліцензії. А по всій країні дозволять роботу казино, гральних залів, букмекерів та інтернет-симуляторів.