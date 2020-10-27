У випуску "Pro новини" за 27 жовтня – у Криму катастрофічна ситуація з COVID-19. Там закликали ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією півострів. Окружний адмінсуд Києва ухвалив рішення про відсторонення від посади директора НАБУ Артема Ситника.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Рівень підтримки фракції "Слуга народу" на місцевих виборах 2020 року різко знизився. Однак від "поразки" партії програли й пересічні українці.