Pro новини: КСУ хоче скасувати мовний закон. Критична ситуація з COVID-19
У випуску програми "Pro новини" за 2 листопада – Конституційний Суд України завтра розглядатиме питання щодо закону про мову. У випадку, якщо його таки скасують, наслідків не оминути – підніметься хвиля обурення. В Україні днями виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
На засіданні підкомітету обговорили законопроєкт щодо посилення відповідальності за правопорушення на дорозі. Зокрема, депутати вирішили прибрати майже всі норми, які розширюють повноваження поліції та підняти штрафи за нетверезе водіння.
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