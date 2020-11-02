У випуску програми "Pro новини" за 2 листопада – Конституційний Суд України завтра розглядатиме питання щодо закону про мову. У випадку, якщо його таки скасують, наслідків не оминути – підніметься хвиля обурення. В Україні днями виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: На засіданні підкомітету обговорили законопроєкт щодо посилення відповідальності за правопорушення на дорозі. Зокрема, депутати вирішили прибрати майже всі норми, які розширюють повноваження поліції та підняти штрафи за нетверезе водіння.