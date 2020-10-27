У випуску "Pro новини" за 26 жовтня – мирний протест в Білорусі хоче економічно вплинути на Олександра Лукашенка, аби він пішов з посади. В Україні пройшли місцеві вибори 2020, але деякі результати екзитполів стали несподіванкою.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Організатори опитування Володимира Зеленського вже повідомили попередні результати. Загалом в день виборів нібито опитали майже 4 мільйони людей. Дивіться повний випуск програми "Pro новини":