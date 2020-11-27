У випуску програми "Pro новини" за 27 листопада – Олександр Лукашенко придумав новий спосіб, як подолати масштабні протести в Білорусі. Для цього він використовує епідемію коронавірусу COVID-19. Робоча група з врегулювання конституційної кризи представила перші результати. Народні депутати поділили свою діяльність на 3 напрямки.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Європу накрила друга хвиля коронавірусу. Уряди змушені запроваджувати повні локдауни та паралельно боротися з противниками обмежень, які виходять на протести.