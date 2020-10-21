У випуску програми "Pro новини" за 21 жовтня – є ризик, що влада маніпулюватиме запитаннями на референдум, адже їх можна сформувати так, що відповіді трактуватимуться по-різному. В Україні зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом – 6 719 осіб. У світі інфікувалася 40 837 751 людина.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Одним із питань від Зеленського до українців 25 жовтня 2020 року буде питання про медичний канабіс. Законне вирощування марихуани може дати Україні реальний економічний поштовх.