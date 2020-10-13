У випуску програми "Pro новини" за 13 жовтня – Володимир Зеленський анонсував, що 25 жовтня на виборчій дільниці українці зможуть відповісти на додаткові 5 запитань. Чому Ірина Венедіктова обійматиме посаду генпрокурорки ще 4 роки, попри заяви Зеленського про її відставку.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Через різке зростання хворих на COVІD-19 в Україні, українських школярів відправлять на канікули. Вони триватимуть з 15 до 30 жовтня 2020 року. В Україні фіксують приблизно по 5 тисяч хворих щодня, проте українці досі масово не дотримуються елементарних правил безпеки – не носять маски й не зберігають необхідну дистанцію.