У випуску програми "Pro новини" за 17 листопада – Україні потрібні мінімум 150 мільярдів гривень для закриття дірок в бюджеті. Чинна влада пропонує лише один спосіб це зробити – увімкнути друкарський станок. Космічний корабель Crew Dragon компанії Ілона Маска успішно запустили на МКС. Політ тривав понад 27 годин.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Верховній Раді не вистачило голосів, аби підтримали проєкт постанови № 4381 щодо рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня. За нього проголосували 149 народних обранців.