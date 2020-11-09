У випуску програми "Pro новини" за 9 листопада – попри те, що США обрали нового президента Джо Байдена, Дональд Трамп не спішить покидати Білий дім. Він відмовляється визнавати свою поразку. Влада запевняє, що вже незабаром Україна отримає кредит від МВФ. Водночас експерти стверджують, що жодних запозичень не буде.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: День писемності і мови в Україні відзначили радіодиктантом. Цій традиції вже понад 20 років.