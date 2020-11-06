У випуску програми "Pro новини" за 6 листопада – у США використовують незвичну для українців систему підрахунку голосів на виборах. Проте американцям подобається, це додає виборам елементів шоу, коли результат невідомий і незрозумілий до завершення. Нардепи запровадили штраф за неносіння маски у громадських місцях. Однак й серед депутатів чимало порушників карантинних заходів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні вирує конституційна криза – відколи КСУ виніс скандальне рішення. Проте монобільшість парламенту фактично проігнорувала законопроєкт президента щодо суду.