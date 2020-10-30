У випуску програми "Pro новини" за 30 жовтня – народні депутати хочуть підвищити ціни на автомобільний скраплений газ. Сьогодні середня ціна для автомобілів по Україні становить 12 гривень 70 копійок. Це майже у два рази менше, ніж на бензин марки А-95. У США активно проходить президентська кампанія. Вона обіцяє стати рекордною за кількістю скандалів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду. Народне обурення рішеннями Конституційного суду вилилось у гучний мітинг. Українці вийшли на масовий мітнг під будівлею КСУ. Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький 30 жовтня понад 2 години спілкувався з журналістами під час брифінгу. Він говорив про скандальне рішення КСУ, незадекларовану дачу в окупованому Криму та допит у ДБР.