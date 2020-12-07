У випуску "Pro новини" за 7 грудня – у Росії вирішили відновити будівництво "Північного потоку-2". Однак з певних причин росіяни не зможуть самостійно це зробити. НАБУ розслідує справу щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова. Дехто припускає, що він є посередником між Володимиром Зеленським та олігархами.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Верховній Раді 4 грудня 2020 року депутати відновили кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях. Однак пом'якшення покарання з кількох причин є неправильним кроком.