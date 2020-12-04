У випуску "Pro новини" за 4 грудня – Рада взялася за поновлення е-декларування. Народні депутати ухвалили "компромісний" законопроєкт, об'єднавши пропозиції президента та робочої групи. Міністр охорони здоров'я запевнив, що до Нового року локдауну в Україні точно не буде.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Потенційні кандидати на звільнення – генпрокурорка Ірина Венедіктова і Олег Татаров, один із заступників Єрмака. Нині їх навіть пов'язує спільний скандал.