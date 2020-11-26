У випуску програми "Pro новини" за 26 листопада – за 4 місяці перемир'я на Донбасі загинули четверо військових, бойовики не дотримуються режиму припинення вогню. Ознак вирішення конфлікту немає, однак питання реінтеграції – актуальне. В українському Держбюджеті недостатньо коштів й незрозуміло, що надалі буде робити країна. Водночас грошей не вистачає навіть на першочергові проблеми.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні черговий рекорд щодо кількості нових хворих на COVID-10 – за день виявили понад 15 тисяч хворих. Ймовірно, влада не має іншого виходу, окрім оголошення в Україні жорсткого карантину.