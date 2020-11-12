У випуску програми "Pro новини" за 12 листопада – так зване мирне врегулювання між Вірменією та Азербайджаном підписали за участі Володимира Путіна й під майбутні гарантії від російських миротворців. За ієрархією перша особа в Україні, яка б мала замінити хворого Президента України Володимира Зеленського, це заступниця Дмитра Разумкова депутатка Олена Кондратюк.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Конституційний Суд України перейшов на дистанційний режим роботи. Все через те, що кілька суддів захворіли на COVID-19, ще деякі – мають симптоми коронавірусу.