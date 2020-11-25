У випуску програми "Pro новини" за 25 листопада – у Мінінфрастуктурі розробили законопроєкт, який допоможе вивести ринок таксі із тіні. Також чиновники пропонують зобов'язати таксистів проходити обов'язковий техконтроль авто та щорічний медогляд. Після інавгурації співробітники Білого Дому матимуть лише 5 годин, аби вивезти з нього особисті речі Дональда Трампа та завезти туди речі Джо Байдена.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:​ Українська влада розмірковує про можливість запровадження жорсткого карантину на різдвяні та новорічні свята.