У випуску програми "Pro новини" за 24 листопада – у Львові прийняли рішення про проведення першого засідання нової міськради уже 24 листопада. Депутати від "ЄС", "Свободи" та "Варти" вирішили перехопити владу. Людство має вже 3 перспективні вакцини від коронавірусу. Вже у грудні 2020 року їх почнуть масово використовувати у США.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Дональд Трамп схоже таки передумав судитися через результати президентських виборів й почав віддавати владу. Утім, серед певної кількості українських можновладців через це панує суцільна депресія.