У випуску "Pro новини" за 30 листопада – у Верховній Раді депутати повинні встигнути до кінця року зробити все, з чим не впорались за декілька місяців. Насамперед проголосувати в другому читанні проєкт бюджету на 2021 рік та вирішити конституційну кризу. 7 років назад відбулася Революція Гідності, після якої Україна стала помітною на міжнародній політичній мапі.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

За минулу добу, 29 листопада, в Україна виявили майже 10 тисяч нових хворих на COVID-19. Натомість ще в суботу кількість виявлених випадків становила близько 16 тисяч.

У ЗМІ повідомили, що Кабінет Міністрів рекомендує запровадити в країні жорсткий карантин на період різдвяно-новорічних свят – з 24 грудня до 15 січня.