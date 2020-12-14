У випуску "Pro новини" за 14 грудня – працівники ФСБ за наказом Володимира Путіна двічі труїли Олексія Навального. ЗМІ провели спільне розслідування та встановили причетних осіб. Вступ України до ЄС обіцяє майже кожен президент обіцяє. Однак відповідний процес триває вже понад 15 років.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Ситуація з випадками захворювання на COVID-19 в Україні гірша, ніж в Німеччині. Проте локдаун під час зимових свят оголосила Німеччина, а український уряд введе жорсткі обмеження лише після святкувань.