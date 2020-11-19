У випуску програми "Pro новини" за 19 листопада – питання реформування СБУ стало занадто політизованим. Очільник Служби безпекии України Іван Баканов переконаний, що законодавчі спекуляції можуть послабити національну безпеку, що зіграє на користь Росії. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за неносіння маски – від 170 гривень.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Від вересня рейтинг довіри українців до Володимира Зеленського зріс на 2%. Згідно з соцопитуванням, не довіряють президенту 51% жителів України, тобто кожен другий.